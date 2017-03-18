蔡燦得曝心酸 上學遭霸凌罵：醜死了
童星出身的41歲藝人蔡燦得，闖蕩演藝圈30多年，除了拍過無數部戲劇，還跨足唱片、廣播、主持、作家等多領域，都創下亮眼成績，近日她接受專訪，透露當年要身兼學生和藝人雙重身分的辛苦，還慘遭同學霸凌。
據《聯合報》報導，蔡燦得就讀國中時已小有名氣，雖擁有不少粉絲找她要簽名，但也有許多人討厭她，回憶之前曾有同學以為她自恃是明星身分，就化妝畫眼影來上學，但其實真正原因是她前一天拍戲太累而有黑眼圈，更曾走在路上就突然被罵「蔡燦得，醜死了。」甚至連別校的學生也特意等在校門口，只為了對她冷潮熱諷。
雖然有過不甚歡樂的童年，但蔡燦得仍樂觀面對，正能量表示幸好撐過那段時期，才能讓她增強抗壓力。而有著無敵童顏的她，自演出電影《雙瞳》後，已經15年沒再演過電影，對此，她稱因凍齡外表都只能接演清純少女，但其實她很想嘗試演壞女人，無奈還沒導演願意給機會。
(中時電子報)
關鍵字：蔡燦得
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