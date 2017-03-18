高雄影視添生力軍　江山豪景斥資2500萬引進工作船

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船18日從香港航行至高雄經一港口駛入亞灣遊艇碼頭，長13 米、寬6.7米的純白雙船體可滿足拍電影的空間條件，盼為港都影視產業再添生力軍 。（王錦河攝）

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船（中）18日從香港航行至高雄經一港口駛入亞灣遊艇碼頭，長13 米、寬6.7米的純白雙船體可滿足拍電影的空間條件，盼為港都影視產業再添生力軍 。（王錦河攝）

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船（中）18日從香港航行至高雄經一港口駛入亞灣遊艇碼頭。（王錦河攝）

位於高雄亞洲新灣區緊鄰高雄展覽館和85大樓附近的亞灣遊艇碼頭是台灣首座私人遊艇碼頭，提供10至60米的遊艇泊位，斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船（右四）18日從香港航行至高雄亞灣遊艇碼頭。（王錦河攝）

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船（中）18日從香港航行至高雄經一港口駛入亞灣遊艇碼頭。（王錦河攝）

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船（中）18日從香港航行至高雄經一港口駛入亞灣遊艇碼頭 。（江山豪景提供）

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船（中）18日從香港航行至高雄經一港口駛入亞灣遊艇碼頭 。（江山豪景提供）

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船（中）18日從香港航行至高雄經一港口駛入亞灣遊艇碼頭，高雄港警隊和備役海龍部隊熱情引路。（王錦河攝）

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船18日從香港航行至高雄經一港口駛入亞灣遊艇碼頭，長13 米、寬6.7米的純白雙船體吸引許多民眾在岸邊圍觀。（王錦河攝）

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船（右四）18日從香港航行至高雄經一港口駛入亞灣遊艇碼頭，從事海上救生的備役海龍部隊也熱情參與。（王錦河攝）

「江山豪景號」影視工作船艙內臥室。（王錦河攝）

「江山豪景號」影視工作船艙內起居室設有沙發桌椅方便開會討論與休息。（王錦河攝）

「江山豪景號」影視工作船尾空間仍設有桌椅方便討論。（王錦河攝）

「江山豪景號」影視工作船首空間寬敞。（王錦河攝）

奧莫爾遊艇執行總監鄭澤宇（中）參觀「江山豪景號」影視工作船上層駕駛艙。（王錦河攝）

高雄副市長史哲（右）在江山豪景藝術總監鍾國艷（右二）陪同下登艇參觀。（王錦河攝）

斥資2500萬元打造的「江山豪景號」影視工作船吸引許多民眾圍聚亞灣遊艇碼頭參觀。（王錦河攝）

高雄文化局影視中心主任涂瑞霖（中）也登艇關心。（王錦河攝）

一對家住附近的夫妻也前來參觀，並在亞灣眾遊艇前開心合影。（王錦河攝）

高雄美麗海岸線及依山傍海等得天獨厚自然環境，近來已發展為繁榮的影視產業港灣，痞子英雄、賽德克巴萊、少年PI的奇幻漂流、愛的麵包魂等取景拍攝；江山豪景公司為讓國際看見，高雄海洋影視產業日漸強大，斥資2500萬元，自南非引進全方位「影視工作船」，為港都影視產業，再添生力軍。

負責美術場景團隊的江山豪景，堪稱高雄之光，藝術總監鍾國豔在電影道具領域闖出一片天，陸續參與不少電影的場景、道具製作；鍾指出，高雄擁有獨特的港灣海景，宛如變身陸、海、空影視城，為將港都海洋影視產業推上國際，率先全台獨家引進影視工作船。

船長13米、寬6.7米的影視工作船「江山豪景號」，由南非Leopard生產製造，純白雙船體及擁有大面積甲板，不僅滿足電影工作的空間條件，其功能性相較於單船體，更優渥許多。

鍾國豔與數名船長親自跨海至香港駕駛回台，今完成「香港-高雄跨海直航入港」創舉，高雄港警總隊組成迎賓船隊，長期義務公益從事海上救生的備役海龍部隊也共襄盛舉，伴隨兩艘噴水船，氣勢磅礡。

鍾國豔很感謝高市文化局支持，近幾年有越來越多的電影劇組南下高雄取景，更讓堅持小而美路線的江山豪景獲得電影團隊青睞，期盼與大家攜手讓高雄海港的國際影視競爭力，銳不可擋。

(中時)