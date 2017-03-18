南投觀光產業聯盟協會、黑龍江鏡泊湖 簽旅遊備忘錄

南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎（左），與黑龍江鏡泊湖管委會代表簽署備忘錄。（廖志晃翻攝）

在南投縣長林明溱見證下，南投縣與黑龍江鏡泊湖締盟促進交流。（廖志晃翻攝）

南投縣觀光產業聯盟協會，18日與大陸黑龍江省鏡泊湖風景名勝區，簽訂旅遊備忘錄，在縣長林明溱見證下，未來雙方將就鏡泊湖與日月潭觀光、黑龍江恐龍化石丶與九九峰生態藝術園區等進行實質交流。

黑龍江省經濟文化交流團，由黑龍江省委辦公廳副秘書長夏修瑜、牡丹江市副市長杜吉君等人組成，夏修瑜說，此行主要就兩湖旅遊締結事宜進行討論，進一步促進雙方在觀光、旅遊、經濟、文化等層面的交流。

林明溱說，南投縣擁有許多風景名勝，著名景點如溪頭、日月潭、杉林溪等，深受大陸民眾喜愛，希望雙方可以透過備忘錄的簽訂，持續提升旅遊品質，也希望透過兩湖觀光交流，帶動南投的觀光產值。

備忘錄由南投縣觀光產業聯盟協會理事長林志穎，與鏡泊湖管理委員會副調研員張海軍簽訂，雙方先介紹風景特色，南投縣府以「茶酒花竹梅」為主軸，介紹縣內農特產與風景據點，黑龍江省則以春夏秋冬為分類，介紹黑龍江省在不同季節的旅遊特色，夏修瑜說，鏡泊湖是高山熔岩堰塞湖，每年遊客約200到300萬人，是當地的重要觀光據點，風景怡人，歡迎台灣民眾前往遊玩。

林明溱認為，「創新」是觀光旅遊業發展的重要元素，例如，今年沙雕藝術文化園區開展，運用不起眼的河沙做為觀光資源，將沙雕提升到藝術觀光的層次，短短1個半月，已吸引逾10萬人次，深受民眾好評。

(中時)