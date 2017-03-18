提勒森會王毅 陸委會：陸闡述不代表台
中國大陸外交部部長王毅與美國國務卿提勒森今天在北京會談，提及台灣議題。對此，陸委會表示，大陸單方闡述對台立場不能代表台灣的主張與關切，也期盼美方履行對台承諾。
根據大陸外交部官網發布的新聞稿，王毅在會中闡述北京當局在台灣和南海等議題上的原則立場，「強調雙方要尊重彼此的核心利益和重大關切，妥善處理敏感問題，防止中美關係大局受到不必要影響」。
對此，行政院大陸委員會表示，美中互動過程中，中國大陸單方闡述對台立場並不能代表台灣的主張與關切，台灣的權益及核心利益應該受到尊重。
陸委會表示，政府致力維繫台海和平穩定的立場堅定一貫，符合區域各方利益；政府同樣重視台美及兩岸關係的均衡發展。
陸委會表示，期盼美方繼續依據「台灣關係法」及「六項保證」的對台承諾。同時也呼籲中國大陸尊重兩岸現實、珍惜兩岸交流互動30年來的成果，透過溝通對話化解分歧，才能創造兩岸民眾的長遠福祉。
提勒森（Rex Tillerson）亞洲行於18日抵達北京，下午與王毅會談。
據大陸外交部新聞稿，提勒森表示，面對國際形勢不斷變化，美中有必要更加緊密協調合作，美方願同中方按照川習達成的共識，「堅持一個中國的政策」，本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，努力探索拓展更多領域合作，從長遠角度拓展更加富有成果的美中關係。1060318
(中央社)
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