川普又罵德國 欠北約大筆銀子

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美國總統川普今天指控德國，欠下北大西洋公約組織（NATO）「大筆金錢」；並說，德國應為美國提供防務援助支付較多經費。

川普和德國總理梅克爾昨天會談時，對北約和國防支出等許多棘手問題上，鮮有共同觀點。

川普今天推文說：「德國欠下北約大筆金錢，美國為德國提供的強有力且十分昂貴的防務援助也必須由德國支付較多經費。」

川普在昨天與梅克爾召開的聯合記者會中要求，美國的北約盟邦償還「以往的大筆金錢」。先前川普曾批評北約「已過時」。

梅克爾則說，德國已承諾增加軍事支出，達到先前為北約歐洲會員國所協議出的國內生產毛額2%水準。1060318

(中央社)