疑爭風吃醋打群架 15歲少年無辜喪命
花蓮市12名青少年今晚在殯儀館後方，疑因爭風吃醋發生鬥毆，其中一名常姓少年在混亂中背部被砍一刀，大量出血，送醫不治，另有3名學生受傷。
警方表示，晚間約8時左右接獲民眾報案指出，有一群青少年在花蓮殯儀館後方鬥毆，警方到場發現常男倒臥血泊，送往衛生福利部花蓮醫院前已無呼吸心跳，經封鎖現場採證，找到兩根高爾夫球桿，卻不見利器。警方調閱附近監視器，釐清事發過程。
警方初步調查，兩派人馬疑似為女生爭鋒吃醋，帶著棍棒的6人分騎3輛機車前來挑釁，混亂中常姓少年被砍，另有3人也受傷，已送醫治療。
常姓少年父母離異，父母親陸續趕到醫院，聽到噩耗哭倒在地，「他是唯一的兒子，怎麼會發生這樣事。」
受傷的賴姓少年說，和常姓學生是好友，他並非當事人，大家出來玩竟然就被打掛了。
涉案少年分別就讀花蓮不同學校，學生家長及校方都前往醫院和警局關切。1060318
(中央社)
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