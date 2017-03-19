有趣風景在身邊 周杰倫和他們竟出沒平民交通
天王周杰倫日前被爆帶愛妻昆凌遊歐洲，夫妻倆一身黑，和路人擠票價比一般航空公司經濟艙更低的廉價航空，每個座位約要價2800元台幣，不因高達50億台幣的身價有包袱，相當親民，而許多有錢的名人也曾被目擊出現在相當平民化的交通工具上，成為有趣風景。
1. 何猷君
賭王何鴻燊四房兒子何猷君日前怒轟香港航空差別待遇，他與友人搭經濟艙，下機後發現護照遺失，在機場等了一夜，直到有人認出何猷君，10分鐘後就找回護照，香港航空之後雖澄清員工並不認識何猷君，但因解釋態度不莊重，何猷君心寒說：「我向你們道歉。不該使用你們的服務。」何猷君母親梁安琪得知後，也說：「我也不喜歡說自己的身份，何況是他（何猷君）！」
2. 布裘夫妻
好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）和安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）去年9月驚爆離婚，讓許多看好兩人的粉絲十分傷心，而兩人感情穩定時，2015年6月曾被遊客發現，布裘夫妻帶著6個孩子擠經濟艙，一家8口搭上巴黎飛往尼斯飛機，過程中十分低調，和一般人一起出關、登機、自己放行李，沒要求任何特別禮遇。
3. 張忠謀
95歲台積電創辦人張忠謀雖身家百億，但生活低調樸實做自己，多次被網友捕獲搭乘台鐵，2012年網友直擊他搭火車前往新竹高鐵站，一旁女學生低頭看書，完全沒發現名人就在身邊，去年網友又看到他搭新竹區間車，獨自坐在博愛座，表情淡定，讓網友打趣稱：「不怕被搶劫？」、「也想看看本人」。
4. 劉若英
「奶茶」劉若英常在臉書分享生活點滴，2015年她突然PO出搭公車照，開心說：「台北公車冷氣強！運動後跳上車太舒服了」，眼尖網友則發現她搭乘的應是新店客運，而車上的其他乘客似乎都沒發現旁邊站的是奶茶，貴為大明星卻很融入一般人生活，讓粉絲都超愛她的親民。
5. 王祖賢
永遠的「小倩」王祖賢近年來在加拿大誠心修佛，但先前也被不少路人在台北捷運上「捕獲」，或許是角度問題，照片中的王祖賢和觀眾記憶中的長相有所差異，曾慘遭網友批評劣化，最近王祖賢出席父親喪禮，親自面對媒體，才證明小倩美貌如昔，她也謙虛表示，自己已經息影多年，感謝媒體與觀眾仍記得她。
(專題報導)
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