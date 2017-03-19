演藝圈姐弟戀始祖 夏玲玲與曹啟泰美好愛情
昔日「香格格」夏玲玲近日現身靈堂，送別「小王爺」陳麗麗，再次勾起戲迷對她的美好回憶。夏玲玲不只戲演得好，憑著《金玉緣》中的香格格一角紅遍全台，而她與曹啟泰當年那段轟動全台的姐弟戀，至今也被粉絲津津樂道。
夏玲玲在最紅的時候，不顧一切嫁給小她十歲的曹啟泰，兩人不只是姐弟戀修成正果的始祖，也創了在那個保守年代中，交往半年就閃婚的先例，婚訊傳出後，輿論都唱衰這段婚姻。
張小燕曾在《SS小燕之夜》如此形容這段姐弟戀，「玲玲當年嫁給他的時候，是最紅的時候，她也比他大，人人也不看好，都覺得怎麼嫁了個毛頭小伙子，還是當兵剛回來，後來雖然好像做了很多節目，可是他又搞了很多的大窟窿…」稱夏玲玲從頭到尾就是在家當曹太太、支持他，陪伴丈夫走過大風大浪。
然而兩人結婚至今30年，感情依舊恩愛，狠狠跌破大家眼鏡，曹啟泰昔日接受《中國時報》專訪，曾說：「如果不是大家罵，老天爺不會那麼可憐我，讓婚姻這麼美滿！」也分享婚姻維持之道「除了有心、還要有趣」，表示若生命重來，願意同樣人生再走一次。
(專題報導)
文章來源：曹啟泰一隻雞腿歡樂送
文章來源：曹啟泰夏玲玲閃婚姊弟戀23年超恩愛
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