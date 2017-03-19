《時來運轉》三巨頭到不齊？騎士想宰湖人沒問題

詹姆斯仍是騎士取勝的最強武器。(美聯社資料照)

由於騎士面臨連兩天出賽考驗，20日上午9點30分前往洛杉磯客場遭遇湖人的例行賽，「三巨頭」很可能無法全員到齊，只是碰上早已宣告擺爛的湖人，騎士作客取勝機會仍大，就怕騎士總教練泰隆盧也讓主力全數輪休而已。

「小皇帝」詹姆斯、厄文與洛夫組成的騎士三巨頭，好不容易在洛夫宣告傷癒歸隊後再次到齊，只是騎士先在19日要跟快艇交手，20日再對湖人，這對膝傷才剛好的洛夫來說，不太可能連兩天都打，因為再次受傷的風險太大了。

況且隨著季後賽開打時間越來越近，尋求衛冕的騎士，如今仍穩居東區第1位置，沒道理要跟湖人硬拚，泰隆盧選擇讓更多主力在20日休兵也算情有可原，就算如此，騎士的剩餘陣容，實力仍然相當堅強。

騎士當前除了三巨頭，當家射手J.R.史密斯也已傷癒歸隊，尚波特、崔斯坦湯普生、佛萊、理查傑佛生等人更屬最佳支援戰力，剛補進的戴隆威廉斯、桑德斯、戴瑞克威廉斯等人也須多點時間磨合，騎士想要擊敗湖人仍具本錢。

湖人總教練華頓(左二)要帶這批新秀成長，確實難度不小。(美聯社資料照)

反觀最近陷入內憂外患的湖人，除了本季戰績早已滑落谷底，球團高層的內訌還在延燒當中，剛上任的籃球事務總裁魔術強生與總管佩林卡皆屬管理階層「菜鳥」，會要求湖人繼續擺爛並不意外，說好聽一點，就是培育新秀。

從湖人把陣中得分王路易斯威廉斯交易到火箭開始，湖人就擺明改讓羅素、蘭道爾、英格拉姆、祖貝克等新秀多打的立場，甚至不惜讓全隊薪資前兩高的盧爾丹與莫茲科夫坐板凳到球季結束，這樣幹嘛招攬他們加盟，是錢太多了？

更讓湖人總教練華頓無奈的是，這批湖人新血的成長速度明顯太慢，羅素打了快兩季，仍然相當毛躁衝動，英格拉姆表現也極度不穩定，隨著湖人不斷傳出今年夏天要找大牌球星加盟的謠言，培養這批新秀的用意何在。

華頓當前只能走一步算一步，可是湖人想在主場擊敗騎士，除非騎士讓全部主力休兵(擺明看不起湖人？)，或是碰上羅素或英格拉姆難得拿出爆發表現，才有可能出現「奇蹟」贏球的機會。

(中時電子報)