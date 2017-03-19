夜晚信義區哪裡去~南韓歌手黃致列盛大開唱!

（圖一）萬然生技主辦「黃致列萬然生技歡樂派對」在ATT SHOW BOX盛大舉行，歌手黃致列身著紅色皮衣帥氣登場。（徐力剛攝）

（圖二）南韓歌手黃致列於歡樂派對熱情開唱，現場座無虛席、粉絲尖叫聲此起彼落。（徐力剛攝）

（圖三）歌手黃致列演唱歌曲「那個人」、「像中槍一樣」、「bang bang bang」及「苦海」等6首歌曲。（徐力剛攝）

3月18日台北信義區熱鬧非凡，由萬然生技主辦「黃致列萬然生技歡樂派對」在ATT SHOW BOX盛大舉行，此次活動主辦方釋出1000個座位，入場票券銷售近8成，女性粉絲約佔9成，其中不乏師奶級粉絲至現場支持。

南韓歌手黃致列身著紅色皮衣閃亮登場，甫出場就引起現場粉絲尖叫連連，不僅演唱Honey（演唱會版本）、那個人、像中槍一樣、bang bang bang、苦海、改變自己等6首歌，也與粉絲大玩「水果蹲」遊戲，粉絲要求合照、擁抱來者不拒，展現十足親和力。藝人鄭進一5歲女兒鄭羽潼，不僅是黃致列的粉絲，今天也在現場配合歌曲bang bang bang表演舞蹈，可愛舞蹈萌翻全場。

萬然生技為新創生技公司主推健康食品，今年更進軍屈臣氏通路，搶食健康食品市場大餅。萬然生技創辦人吳紹瑜表示，黃致列成名前歷經9年沉潛，依然追尋夢想、不放棄，此種精神值得鼓勵，希望帶給社會更多正面能量;同時黃致列也熱衷公益，經常參與韓國當地公益活動，此次特邀來台勵志開唱，希望藉此鼓舞更多人。

吳紹瑜指出，歡樂派對活動受到黃致列粉絲熱烈饗應，共募集1000公斤應援白米，自2月中旬陸續分送台灣各地弱勢團體，為黃致列勵志開唱進行暖身;今年12月更將在台舉辦個人演唱會，黃致列粉絲們千萬不要錯過與偶像見面機會。

(中時)