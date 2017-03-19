想想盜文 七年級作者蘇瑋璇：道歉文沒解決總統基金會踐踏智產權的問題本質

小英教育基金會所屬「想想論壇」，未經作者蘇瑋璇同意，將其文章「像我這樣七年級的人」逕自收錄在《想：想想論壇選輯Ⅲ》出版販售，「想想」在臉書發道歉聲明，蘇瑋璇認為，該聲明沒有解釋事情的全貌，「看文字上的描述，好像是我不滿找他們抱怨，純粹為一位作者發發牢騷的小小個案，卻沒有解決總統的基金會踐踏智慧財產權的問題本質。」不排除採取法律程序撼衛自身權益。

前媒體人蘇瑋璇於2015年3月13日在個人臉書寫下「像我這樣七年級的人」一文。道出七年級生的徬徨與異鄉遊子心情，一文引發熱烈回響，想想論壇看中這份人氣，在徵詢蘇同意後，無償在網站上轉載。去年2月，想想論壇要出版論壇年度選集《想：想想論壇選輯Ⅲ》時，卻未再獲蘇瑋璇同意，就逕自將「像我這樣七年級的人」一文納入上市販售。今年2月蘇偶然間發現作品被出版卻不自知，智慧財產權遭侵權，隨即在臉書上質疑。

蘇瑋璇指出，當初從未投稿想想論壇，而是想想論壇主編賴秀如主動連繫，她從未收論壇任何稿費，但論壇卻把她的著作出書販售牟利，憑什麼將她的文章納為網站財產、謀財工具？

想想論壇昨天深夜在臉書發文道歉指，「想想論壇內部出版作業流程確有疏失，未於規畫年度選集全文內容時事先徵得原作者同意，在此鄭重向蘇瑋璇小姐道歉，並決定立即將本書回收下架。本書出版年餘，目前已不在絕大多數實體書店陳列，本論壇亦已要求出版社即刻回收所有實體與網路書店通路庫存。本書販售利潤均由出版商與通路享有，想想論壇並未於本書出版盈利，謹識。」

道歉文一發臉書，雖有網友表示，「負責、讚」，但多數不以為然，「不愧是小英旗下組織，帶頭侵權，了不起，敷衍道歉、負責」、「即使並未營利，也不能侵權，不是嗎？」、「整天指著別人罵，自己卻一樣無恥。」

想想論壇主編賴秀如日前寫信給蘇瑋璇致歉並解釋，今天上午，想想並私訊蘇瑋璇，告知已經通知出版社回收下架，因為通路繁瑣，預計一周內才能作業完成，等處理完畢，會再跟她確認、聯繫。

對於想想的道歉，蘇瑋璇表示，這種態度非常不負責任，以一份臉書上的道歉啟示，就規避掉侵犯智慧財產權這種必須負上民事、刑事的法律責任。

她說，該道歉聲明沒有解釋事情的全貌，更未深刻反省其粗粗糙的處理流程，看文字上的描述，好像是我不滿找他們抱怨，純粹為一位作者發發牢騷的小小個案，卻沒有解決總統的基金會踐踏智慧財產權的問題本質。

(中時)