美反對 G20不提反保護主義和氣候變遷

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由於美國拒絕簽署，20國集團（G20）財政部長今天將聯合聲明中誓言反對保護主義並採取行動以對抗氣候變遷的內容刪除。

經過2天會議，這20個已開發和開發中國家的財政部長在會後聲明中表示，他們「努力加強貿易對我們經濟的貢獻」，但未能揭示摒棄保護主義的承諾。

此時美國總統川普大力推行「美國優先」政策，包括對美國公司在海外生產的產品課以重稅，作為懲罰。

聲明中有關依據巴黎協定採取行動以因應氣候變遷的內容，也予以刪除。

環保活躍人士說，繼川普主張大幅削減環保經費後，這是環保行動受到的新挫折。

法國財長沙班（Michel Sapin）對會中未能就貿易和氣候問題達成協議，表示失望。他說：「我對我們今天的商討無達成令人滿意的結論，感到遺憾。」1060319

(中央社)