NBA》湖人與公鹿爆衝突 教頭怒嗆聯盟不公

公鹿隊孟羅(左二)與湖人尼克楊(左三)爆發推擠。(美聯社)

湖人18日在主場迎戰公鹿，第3節末段爆發了規模較大的肢體衝突。當時湖人有4打1的快攻機會，公鹿布羅格登果斷地對湖人尼克楊犯規，但是布羅格登下手太重，尼克楊憤怒還擊，不料公鹿孟羅又馬上對尼克楊出手，湖人羅素從後面用力推開孟羅，造成大混亂。

場上3名裁判立刻插進人群裡將兩隊球員隔開，教練團也上來勸架，觀眾大聲鼓譟。結果尼克楊、孟羅、羅素遭吹判技術犯規，都被驅逐出場，尼克楊在第2節已被吹了1次技術犯規。這次的衝突看起來是公鹿的錯，但湖人受到了較重的處罰，儘管公鹿孟羅十分凶狠，裁判卻認為是羅素挑起雙方戰火。

湖人教頭路克華頓非常不滿，賽後要求聯盟主持公道。「羅素只是推了孟羅的背。」路克華頓說，「孟羅插了尼克楊的脖子，又打了英格拉姆，他是首惡，卻只獲得與羅素一樣的處罰。我要求聯盟給個說法，因為我不明白這種判決是什麼意思。」

裁判認為羅素是元凶，路克華頓生氣地說：「羅素是在維護他的隊友，他做了正確的事，如果他不出手，我反而會怪他的。這是個很爛的判決。」路克華頓還指控公鹿教練團的一員在混亂中對湖人新秀英格拉姆動手，「為何裁判對此裝聾作啞？叫他們那些該死的別碰我的球員！」

湖人在明星賽後成為西區爐主，11戰輸了10場，球員的火氣自然很大。不過路克華頓更重視團隊精神，他選擇捍衛自己的球員，也肯定羅素「該出手時就出手」。路克華頓撂下重話：「如果公鹿教練團可以隨便動我的球員，那湖人肯定也有人樂意做相同的工作。」

(中時電子報)