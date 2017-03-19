巴黎奧利機場襲擊案 嫌犯疑有極端思想

這起士兵襲擊案一度造成奧利機場全面關閉，有約3千名旅客疏散。目前機場已恢復正常運作，保安則明顯加強。(圖:美聯社)

當局在奧利機場出動防暴警察到場維安。(圖:美聯社)

法國巴黎奧利機場(Orly Airport)發生士兵襲擊同僚的案件，嫌犯已遭擊斃。嫌犯是一名有犯罪前科的39歲法籍男子，同時也被當局列為可能的激進份子。

美聯社報導指出，一名法國士兵當地時間周六早上8:30，在奧利機場繁忙的南側航站(South Terminal)內攻擊一名正走在航站內巡邏的女性士兵，將她摔倒在地並企圖偷走其來福槍，事件導致機場關閉，數百名乘客飛機才剛降落，就被困在飛機上。

參與調查的法國官員向媒體證實發動襲擊的嫌犯身分，是1978年在法國出生的法國公民Ziyed Ben Belgacem。目前當局仍在調查其犯案動機。機場攻擊事件後，嫌犯的父親以及兄弟已被警方留置問話。案件目前已經交由法國檢方的反恐小組接手調查。

法國國防部長證實，當時嫌犯成功取得該女兵的來福槍，和女兵一同巡邏的其他2名士兵趕緊向嫌犯開槍，並將他擊斃。事件導致約3千名旅客疏散，有目擊者描述，由於案發現場就在航站內的公共區域，大批旅客驚慌逃生，機場關閉、飛機全面停止起降，附近道路則交通大亂。被襲擊的女兵受到極大驚嚇，但並未受傷。

而在這起機場襲擊案發生之前的一個半小時，該嫌犯曾因開車時車速過快遭警方截停，當他向警方出示證件之際，他還向在場的3名警員拿出槍並開了一槍，擊中一名警察的臉部，警方迅速還擊，但嫌犯則開車逃逸。之後嫌犯將犯案車輛棄置路邊，又偷走另一輛車並開車到奧利機場，該車輛隨後被警方在奧利機場找到。

雖然被擊斃的Ziyed Ben Belgacem並未在法國政府資料庫被列為可能對國家安全有危害人士，但法國檢察官表示，當局已經注意到他可能是伊斯蘭極端分子，在2015年11月巴黎發生恐襲導致130人死亡之後不久，嫌犯的房子也被警方列為調查評分的對象。目前法國當局調查重點在於該嫌犯背後是否有恐怖陰謀。

(中時電子報)