少吃多賺! 球團50萬美金逼他減肥
文章來源：@PoeMans_dream
渾身肌肉的職業運動員通常比一般人都要重得多，即使是上百公斤的壯漢照樣能夠健步如飛。亞特蘭大獵鷹隊絆鋒鄧塔里波(Dontari Poe)今年卻面臨體重的煩惱，他被球團要求減肥，否則他就會少領50萬美金(約1525萬台幣)的薪資。
鄧塔里波是有名的胖哥，他身高191公分，高中時就重達143公斤，就算在美式足球賽場的亂軍之中，他的體型依然十分顯眼。事實上，鄧塔里波曾寫下NFL史上體重最重的達陣成功紀錄(他抱著球撞進人群裡)，以及史上體重最重的傳球達陣紀錄。這除了說明他的本領，也表示他的體重實在是過重了。
獵鷹隊給予鄧塔里波800萬美金的保證薪資以及200萬美金的激勵獎金，但要求他的體重必須保持在149公斤以下，否則就從他的保證薪資裡扣除50萬美金。絆鋒原本就是球隊裡最強壯的隊員，但是鄧塔里波去年的體重已經飆升到157公斤，教練認為這影響到他的速度以及侵略性，鄧塔里波無奈之下答應減肥，即使不為自己的球隊，也得為了自己的荷包！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。