少吃多賺! 球團50萬美金逼他減肥

獵鷹隊絆鋒鄧塔里波被球團要求減重。(摘自推Dontari Poe推特)

渾身肌肉的職業運動員通常比一般人都要重得多，即使是上百公斤的壯漢照樣能夠健步如飛。亞特蘭大獵鷹隊絆鋒鄧塔里波(Dontari Poe)今年卻面臨體重的煩惱，他被球團要求減肥，否則他就會少領50萬美金(約1525萬台幣)的薪資。

鄧塔里波是有名的胖哥，他身高191公分，高中時就重達143公斤，就算在美式足球賽場的亂軍之中，他的體型依然十分顯眼。事實上，鄧塔里波曾寫下NFL史上體重最重的達陣成功紀錄(他抱著球撞進人群裡)，以及史上體重最重的傳球達陣紀錄。這除了說明他的本領，也表示他的體重實在是過重了。

獵鷹隊給予鄧塔里波800萬美金的保證薪資以及200萬美金的激勵獎金，但要求他的體重必須保持在149公斤以下，否則就從他的保證薪資裡扣除50萬美金。絆鋒原本就是球隊裡最強壯的隊員，但是鄧塔里波去年的體重已經飆升到157公斤，教練認為這影響到他的速度以及侵略性，鄧塔里波無奈之下答應減肥，即使不為自己的球隊，也得為了自己的荷包！

(中時電子報)