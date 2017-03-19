美墨「長城」招標 條件有這些
美國政府正式啟動美墨邊境圍牆的招標程序，昨天公布這座「長城」的設計要求：必須夠高、無法攀爬、難以穿透，還有要融入當地風貌。
美國總統川普從投入競選第一天就一直說要興建的美墨圍牆，在他上任後確立將「來真的」，這項計劃被視為將是美國歷史上最大工程之一。負責計畫的海關與邊境保護署美國當地時間周五傍晚公布了圍牆的設計規定，具體說明高度和外型上的要求。
該署在給承包商的公告寫道：「圍牆的設計外型上務求高度宏偉」。儘管在公告中只要求高度至少要18英尺以上，但業界評估，大約要30英尺才能算看起來高度宏偉。其次，設計招標公告也規定，牆的設計要讓人難以攀爬，不管使用樓梯或其他例如爪鉤等輔助工具，都無法爬上圍牆。
此外，規定還要求建築材質要堅固到讓人無法穿透或是從下面鑽過去，並明確寫道，要能承受長柄大槌、起重機、斧頭、鑿子以及用電池為動力的相關剪裁工具等至少30分鐘的破壞，最理想能承受4小時的破壞都無法穿透。
除了嚴格的外型規定，設計招標公告還包含對美感的要求，務必要能融入美國邊境當地的景觀風貌。
當局一開始堅持這座美墨「長城」要用水泥為材料，否則不夠堅固，不過現已改口稱，也可以接受其他設計。
有興趣投標的承包商，即日起有2個星期的時間提交圍牆的設計方案，美國政府將從中選出選出數個可能方案，並建造出約30英尺長的樣品，每個樣品的預算在20-50萬美元之間，最終再選出一個真正要採用的設計方案。
(中時電子報)
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