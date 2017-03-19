WBC》晉級或打包 美國、多明尼加今決死戰

多明尼加在上屆經典賽擊敗美國，球員舉國旗慶祝。(美聯社資料照)

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由於波多黎各奮勇打敗美國而晉級準決賽，意外使得F組複賽的最後一戰成為劇力萬鈞的壓軸賽。美國與衛冕軍多明尼加今日上午的二度對決，將是一場「晉級或打包」的殊死戰。對比大聯盟懶洋洋的春訓，這場決戰預計能吸引大量球迷與媒體的目光。

兩隊陣中有很多大聯盟球星，這場比賽可能是他們今年最重要的比賽，上次在馬林魚球場的對決已經創下近年來的另一次爆滿紀錄，當時以多明尼加的球迷居多。今日在聖地牙哥的沛可公園球場，將會有更多的中南美球迷觀戰。美國隊投手史卓曼形容前次的美多對戰「宛如大聯盟外卡戰」，今日的生死鬥可能會上升到「聯盟冠軍賽第7戰」的等級。

上屆經典賽敗給多明尼加，美國隊捕手艾倫西比亞沮喪跪地。(美聯社資料照)

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美國隊派出皇家左投達菲(Danny Duffy)先發，對上多明尼加的雙城投手E.山塔納(Ervin Santana)。 達菲前役對戰加拿大表現出色，4局7K無失分。E.山塔納則是多明尼加晉級複賽後從「投手預備名單」調來的生力軍，這是他首場經典賽先發。投手在複賽的用球數上限增為80球，因此兩位先發的表現至關重要。

經典賽已邁入第4屆，美國與多明尼加一直到上屆2013年經典賽才首度交鋒，當時美國隊在複賽以1-3敗陣。本屆是兩國首次被分在預賽同組，美國又再度以5-7吞敗，今日不只是力拚晉級，也要殺殺多明尼加的氣焰。倖存的隊伍將移師道奇隊球場，在準決賽對上本屆全勝的日本隊，另一場則由波多黎各對戰荷蘭。

(中時電子報)