又有人企圖翻牆闖白宮 特勤局幹員逮獲

我要評比

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在推特發文表示，有1人今天越過白宮前緩衝區自行車停車架，但未能成功翻越圍欄進入白宮範圍內。

美國總統川普（Donald Trump）今天未待在白宮，他與家人在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）度週末。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名特勤局幹員逮獲那個人。那個地區是介於白宮主圍欄和人行道之間的緩衝區起始處。

特勤局先前表示，1名男子上週翻越圍欄闖入白宮範圍內16分鐘才被逮獲，特勤局於承認此情事後招致批評。

此外，特勤局於17日表示，1名特勤局幹員在紐約市汽車內1部筆電失竊，但這類特勤局筆電內含多重安全機制且規定不准儲存機密資訊。

記者要求針對今日事件置評，特勤局尚未回應。1060319

(中央社)