NBA》被韋斯布魯克嗆 柯瑞展現高EQ
雷霆隊韋斯布魯克與火箭隊哈登的年度MVP之爭愈演愈烈，兩人從昔日隊友變成了競爭對手。勇士隊柯瑞則是無端被捲入口水戰，他日前接受廣播節目訪問，表示他傾向哈登獲得MVP，「你也得考量球隊戰績，哈登在這方面有優勢。」
柯瑞的評論立即引起韋斯布魯克不悅，他張狂地說：「我才不在乎他(柯瑞)的看法。他哪位啊？」身為單季平均大三元兼聯盟得分王的韋斯布魯克當然有狂妄的本錢，不過他想要嗆柯瑞恐怕還不夠格。柯瑞是兩次年度MVP、1次聯盟得分王、三分球紀錄保持人、1座NBA總冠軍、勇士單季73勝的核心成員。連「小皇帝」詹姆斯都不敢小瞧柯瑞，更何況韋斯布魯克？
ESPN詢問柯瑞是否要回應韋斯布魯克，儘管柯瑞有一長串豐功偉業可以反擊，他卻很有風度地說：「我沒什麼可說的，但我想每個人都可以有自己的看法，無論如何這都不是我能決定的。我只是盡力避開這些社群媒體的戰爭，我不喜歡這些事情。」
事實上柯瑞在2014-15首度獲選MVP時，哈登就表示過不滿，但柯瑞沒有跟哈登計較，這次還在MVP的評論上支持哈登，足見柯瑞的胸襟。韋斯布魯克獲得名人堂球星艾佛森的支持，但不是每個人都挺他，他也不能嗆遍所有的反對者。雖然韋斯布魯克這次表現得很有霸氣，相比柯瑞而言還是欠缺了一些肚量。
(中時電子報)
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