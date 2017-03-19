觀點》NBA勇士正面看待「三月低潮」！

目前勇士隊寄望於杜蘭特早日傷癒復出，讓他們走出低潮。(圖:美聯社檔案照)

美國職籃NBA最被看好摘冠的金州勇士隊，3月初卻出現這2年半來甚為罕見的「小低潮」，連輸3場球，不僅險些讓「穩坐釣魚台」的西區分區榜首從指縫中溜掉，甚至，還讓外界為勇士的能否問鼎今年總冠軍捏了一把冷汗。

先看看金州勇士隊自3月開春以來的戰績，就可知道個中原委了！

勇士在上周的「3連敗」，這是自2013年11月以來在例行賽的首度「3連敗」。別忘了，勇士隊在去年整個例行賽球季中，總共才輸了9場，並且是從未「2連敗」過，但是，今年三月上旬的7場球賽，勇士就已經輸了5場。

更糟的是，今年勇士隊全隊得分最低的3場球賽都是在3月上旬出現的。若加上勇士的得分之鑰史蒂芬柯瑞的平均命中率從最高的47.5%大跌至過去這6場的平均41.8%。大家最擔心的是：高空3分球絕活的柯瑞，在今年下半球季的手感奇冷，若再不「回溫」的話，勇士隊在季後賽的前景肯定不妙，更甭想爭奪總冠軍了。

從上述這些數據，實足以讓外界認定：勇士正陷入近年來罕見的「小低潮」。

對此一「小低潮」的意外來臨，執掌兵符的總教練史蒂夫科爾認為，「聽起來或許有點瘋狂，我其實還滿喜歡這個小低潮的。」科爾進一步解釋稱，「我們是需要有強勁對手的，這是我們在過去的兩年半的例行賽中所缺乏的。」更重要的是，科爾教練指出，「它逼使我們檢視打法、清除缺失與對症下藥。」

若在平常時刻，總教頭科爾當然是可以輕巧的說，或許，也可言之有理。但是，在新加盟的杜蘭特因傷而無法上場之後，這一切都很難說了。

在沒有杜蘭特上場情況下，勇士頓時變的不再所向無敵，似乎也變的跟其他球隊平起平坐了。最近的幾場球賽，勇士隊的表現就顯得很不厲害、很讓人提心吊膽。

過去，大家已經習慣於勇士隊的所向無敵，即使是在前半場出現大幅落後的局面，大家總是堅信：勇士終究還是會在第3節或第4節出現「逆轉勝」的。可是，這一奢侈的總會「後來居上」信念，最近已經有所動搖了。

儘管，勇士隊的這一3月「小低潮」，並未危及其晉級季後賽地位，所幸的是，勇士隊在本周隨後的2場例行賽中打出「2連勝」，不僅讓勇士隊「止血」了，同時也將勇士隊扶上了西區冠軍！

可以預見的，在未來僅剩的十來場例行賽中，勇士的總教頭科爾大可以放心的讓先發球員多坐冷板凳、多休養生息，以免他們遭到不必要的受傷。現在的勇士隊已經不起另一位先發球員的意外受傷了。

面對「三月低潮」的來襲，勇士隊其實還不至於為之驚慌失措。誠如總教頭科爾所說的：「輸球」反而讓勇士隊「獲益」。換句話說，在杜蘭特無法上場的勇士就必須重回「浪花兄弟」掛帥的基本打法。勇士於周四痛宰魔術30分，靠的就是「浪花兄弟」的合體演出拿下54分，即是最好的證明。

可以斷言的是，進入季後賽之後的勇士隊最希望看到的當然就是：杜蘭特的適時傷癒復出。有了杜蘭特的如虎添翼，才是勇士奪冠的最佳保證。

(中時電子報)