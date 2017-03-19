印地安泉網賽 費德勒、瓦林卡爭冠

瑞士名將瓦林卡闖進印地安泉網賽冠軍戰。(美聯社)

印地安泉網賽兩場4強戰同日開打，瑞士好手瓦林卡以6-3、6-2直落二輕取西班牙的卡瑞諾布斯塔，率先闖進決賽。稍後瑞士天王費德勒也以6-1、7-6(4)打敗美國沙克，將與同胞瓦林卡爭冠。

費德勒與瓦林卡是老對手，過去交鋒22次，費德勒以19勝佔壓倒性優勢。兩人最近一次交手就是在1月的澳網4強戰，兩人激戰5盤才分出勝負，35歲的費德勒最後還打敗納達爾奪下冠軍，也是他暌違5年在大滿貫封王。

另一方面，第2輪就爆冷出局的球王莫瑞證實右肘受傷，宣布退出接下來的邁阿密公開賽。莫瑞輸給世界排名129的加拿大帕斯皮席，雖然莫瑞沒有明言，但從他失常的發球可以看出他的傷勢影響了他的表現。

(中時電子報)