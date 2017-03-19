鋒面通過 東半部短暫雨

中央氣象局表示，今天鋒面通過台灣北部海面，台灣東半部地區及馬祖有短暫雨，北部、南部、中部地區及金門有局部短暫雨，澎湖為多雲。

中央氣象局指出，今天有一道鋒面通過台灣北部海面後，殘留於台灣一帶的水氣仍稍多，各地天氣仍不穩定，因此北部、東半部、中部山區及南部地區降雨機率仍高，請民眾注意天氣變化。

溫度方面，中央氣象局表示，雖然各地下雨機率高，雲量也偏多，但仍屬溫暖舒適的天氣，高溫僅較昨天稍微下降1至2度，北部及宜花約攝氏22至24度，中南部及台東約25至27度；而入夜後仍稍有寒意，中部以北、東北部低溫約17至18度，南部及花東約20度上下。

特別提醒，今天到明天馬祖及西半部容易有局部霧或低雲影響能見度，有搭機需求請多加留意航班資訊，交通往返亦請注意安全。

空氣品質預報資訊，今天中部、雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060319

(中央社)