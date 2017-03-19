傳是同志、遭誤解撮合雪莉崔子 金希澈態度被推爆
南韓天團Super Junior成員金希澈擁有花美男外貌、四次元個性，講話直接有爆點，是許多節目喜歡邀約的對象，現他手上還有不少韓綜的主持棒，綜藝感備受肯定，另外，他也是演藝圈中被認證的「義氣男」，擁有極好的人緣。而最近希澈廣獲網友好評，全因他對於被傳是同性戀以及遭誤解當雪莉、崔子月老兩件事的態度，從小細節看出他溫暖的性格，讓很多並非粉絲的網友對他好感度直線上升，大呼「路人轉粉！」
雪莉和大14歲的饒舌歌手崔子日前宣布分手，4年情正式結束，讓許多網友相當錯愕，而兩人先前之所以交往，傳出是希澈撮合，但因為雪莉和男方在一起後，總被指有脫序行為，希澈也因此受到抨擊，常被轟不該牽線。
未料，雪莉和崔子分手後，希澈又再度被網友攻擊，但希澈的友人即出面澄清，當初根本就不是希澈介紹他們的，崔子曾在節目稱和雪莉是在希澈的退伍派對上認識的，但那場聚會的主辦人並非是希澈，知情者透露希澈雖然人脈廣，但從來沒幫藝人當過月老。而希澈就算無辜背了4年黑鍋仍沒反擊，「因為如果再次出面解釋的話，雪莉、崔子交往的話題又會被提起」，足見他保護妹妹的心意，相當暖心。
至於第二件事，則是希澈因為有俊美外型，早期出道又走陰柔花美男路線，加上在圈內和很多女星都很要好，而讓他頻被傳是同志，對此，他日前接受韓媒專訪表示「我不是同性戀，我喜歡女人」，難得正面回應性向問題。
對於10多年來性向被討論，希澈所屬「SM娛樂」其實曾想幫他出面解釋，但他擔心特意澄清的話，可能會令某些人感到受傷，並強調「這只是個人性別取向的問題，不打算在意別人眼光」，首度開口一直沒說明的理由，再度讓人見識到他細膩又貼心的一面。
(專題報導)
關鍵字：SUPER JUNIOR、金希澈、雪莉、
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