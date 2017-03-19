法蘭克福3萬人聲援庫德族 土耳其火大

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約3萬名親庫德族抗議人士今天在德國城市法蘭克福上街抗議，為「土耳其民主」請命，並呼籲於即將登場的替土耳其總統艾爾段擴權的修憲公投中，投下反對票。

土耳其當局憤怒譴責這場示威抗議「無法令人接受」。眾多抗議人士高舉遭查禁庫德工人黨（PKK）的標誌，庫德工人黨過去30多年來持續展開叛亂活動，爭取獨立建國。

德國當局拒絕讓一些土耳其部長在境內展開造勢活動，爭取僑民支持4月16日的修憲公投。德國此舉已導致柏林和安卡拉當局間緊張關係升高。

警方發言人表示，今天在法蘭克福的抗議遊行和平落幕。

部分抗議人士手持庫德工人黨旗幟及其遭囚禁領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）的畫像，要求釋放歐加蘭。被判處終生監禁的歐加蘭，目前在土耳其服刑。

警方表示，為避免刺激抗議群眾，警方未沒收標語牌或旗幟，但有拍照或錄影存證，可能供未來起訴使用。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）發表聲明說，艾爾段總統「以最強烈措辭譴責」獲准舉行此集會遊行。

卡林說：「當土耳其部長和國會議員被阻止會晤本國公民時，卻能見到PKK的旗幟和口號，這無法令人接受。」

他又說，法蘭克福的示威抗議「醜聞」顯示，若干歐洲國家正積極致力支持於關鍵公投中投反對票。「我們要再次提醒歐洲國家，4月16日的公投，將由土耳其而非歐洲做出決定。」

自PKK於1984年展開叛亂活動以來，已造成超過4萬人喪命。除了土耳其以外，歐洲聯盟和美國也將PKK列為恐怖組織。

土耳其外交部發表聲明說，德國容忍被它視為恐怖組織的團體攜帶其標誌舉行抗議集會，是「雙重標準的最壞惡例」。1060319

(中央社)