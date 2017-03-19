法蘭克福3萬人聲援庫德族 土耳其火大
約3萬名親庫德族抗議人士今天在德國城市法蘭克福上街抗議，為「土耳其民主」請命，並呼籲於即將登場的替土耳其總統艾爾段擴權的修憲公投中，投下反對票。
土耳其當局憤怒譴責這場示威抗議「無法令人接受」。眾多抗議人士高舉遭查禁庫德工人黨（PKK）的標誌，庫德工人黨過去30多年來持續展開叛亂活動，爭取獨立建國。
德國當局拒絕讓一些土耳其部長在境內展開造勢活動，爭取僑民支持4月16日的修憲公投。德國此舉已導致柏林和安卡拉當局間緊張關係升高。
警方發言人表示，今天在法蘭克福的抗議遊行和平落幕。
部分抗議人士手持庫德工人黨旗幟及其遭囚禁領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）的畫像，要求釋放歐加蘭。被判處終生監禁的歐加蘭，目前在土耳其服刑。
警方表示，為避免刺激抗議群眾，警方未沒收標語牌或旗幟，但有拍照或錄影存證，可能供未來起訴使用。
艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）發表聲明說，艾爾段總統「以最強烈措辭譴責」獲准舉行此集會遊行。
卡林說：「當土耳其部長和國會議員被阻止會晤本國公民時，卻能見到PKK的旗幟和口號，這無法令人接受。」
他又說，法蘭克福的示威抗議「醜聞」顯示，若干歐洲國家正積極致力支持於關鍵公投中投反對票。「我們要再次提醒歐洲國家，4月16日的公投，將由土耳其而非歐洲做出決定。」
自PKK於1984年展開叛亂活動以來，已造成超過4萬人喪命。除了土耳其以外，歐洲聯盟和美國也將PKK列為恐怖組織。
土耳其外交部發表聲明說，德國容忍被它視為恐怖組織的團體攜帶其標誌舉行抗議集會，是「雙重標準的最壞惡例」。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。