鋒面通過 北東有雨 各地高溫略降

今受到鋒面通過影響，北部、東部有雨。(取自中央氣象局)

今日受到鋒面通過北部海面影響，東半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫雨，西半部地區也會有局部短暫雨，提醒民眾出門要記得攜帶雨具。

溫度方面，雖然各地下雨機率高，雲量也偏多，但仍屬溫暖舒適的天氣，高溫僅較昨天稍微下降1至2度，預測各地溫度，北部17-22度、中部19-25度、南部22-27度。

這波鋒面從昨晚接近北台灣，預計會影響到週日中午，而通過後，殘留於台灣一帶的水氣仍會較多，各地天氣仍不穩定，因此北部、東半部、中部山區及南部地區降雨機率還是偏高。而今天到明天馬祖及西半部地區，容易有局部霧或低雲影響能見度，有搭機需求請多加留意航班資訊，用路人亦請注意安全。

至於在今天空氣品質部分，今日中部、雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)