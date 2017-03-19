NBA》詹姆斯：沒球打我就混幫派了
「街頭實在太誘人了，你們不明白那種誘惑有多致命。如果沒有運動，我老早就玩完了。」騎士隊詹姆斯在前日的廣播節目上回憶說，他讀四年級的時候，媽媽(Gloria James)忙著打零工賺錢，他被寄放在舅舅家，根本都沒去上學。
「我很少看到媽媽，舅舅不會管我，一學年181天，我缺課了82天。」詹姆斯說，「我整天在屋裡玩Sega Genesis(遊戲機, 亞洲稱MD)，是一款叫做『忍 -SHINOBI-』的超好玩的遊戲。」後來媽媽帶詹姆斯去學校跟老師求情，「有辦法讓我兒子不要留級嗎？我不想讓兒子自覺是個失敗者。」
老師拿出了厚達1呎的作業，「請你兒子把這些功課做完就有得商量。」回家之後媽媽馬上把作業平分，最後母子兩人通力完成，詹姆斯也順利升上五年級。「我媽媽就是這麼棒，我整個五年級沒有缺過1天課。」
能幹的單親媽媽是詹姆斯人生的第一個救星，她之後將詹姆斯寄養在一個美式足球教練的家裡，這就是他的第2個救星。詹姆斯參加了少年美式足球隊，演出18次達陣並奪下該市總冠軍，那個教練又建議他嘗試打籃球。詹姆斯說：「其實我這種人根本混不下去，是運動拯救了我的人生。」
(中時電子報)
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