新北市萬金石馬拉松 朱立倫鳴槍開跑

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「新北市萬金石國際馬拉松」今天開跑，共有來自世界各國1萬2000名選手熱情參與。在新北市長朱立倫等出席貴賓鳴槍後，開始今天的賽事。

今天出席開幕儀式除了朱立倫外，還包括教育部體育署國際組長許秀玲、中華奧林匹克委員會副秘書長宋守智、國際田徑總會觀察員桑德倫（Tracy Sundlun）、新北市副市長侯友宜、中華民國體育運動總會副秘書長沈永賢、中華民國田徑協會理事長蔡辰威等人。

全國唯一獲得國際田徑總會（IAAF）認證的「新北市萬金石國際馬拉松」上午開跑，本賽事自2015、2016，以及2017年連續3年獲國際田徑總會銅標籤認證，今年賽事更是以銀標籤規格舉辦，邁向銀標籤認證。

萬金石馬拉松今年邀請32位國際菁英選手同場競技，為歷年之最，其中有5名男選手最佳個人紀錄在2小時11分以內，包括去年打破大會紀錄、獲男子全馬冠軍的肯亞選手威廉克伯爾（William Chebon CHEBOR），今年要挑戰連霸。

同時，為響應體育署南向推動計畫，今年更首度邀請11名新加坡、泰國、越南等東南亞國家的菁英選手來台參賽，藉由體育交流，將北海岸之美傳回各國。1060319

(中央社)