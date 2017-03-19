新北市萬金石馬拉松 朱立倫鳴槍開跑
「新北市萬金石國際馬拉松」今天開跑，共有來自世界各國1萬2000名選手熱情參與。在新北市長朱立倫等出席貴賓鳴槍後，開始今天的賽事。
今天出席開幕儀式除了朱立倫外，還包括教育部體育署國際組長許秀玲、中華奧林匹克委員會副秘書長宋守智、國際田徑總會觀察員桑德倫（Tracy Sundlun）、新北市副市長侯友宜、中華民國體育運動總會副秘書長沈永賢、中華民國田徑協會理事長蔡辰威等人。
全國唯一獲得國際田徑總會（IAAF）認證的「新北市萬金石國際馬拉松」上午開跑，本賽事自2015、2016，以及2017年連續3年獲國際田徑總會銅標籤認證，今年賽事更是以銀標籤規格舉辦，邁向銀標籤認證。
萬金石馬拉松今年邀請32位國際菁英選手同場競技，為歷年之最，其中有5名男選手最佳個人紀錄在2小時11分以內，包括去年打破大會紀錄、獲男子全馬冠軍的肯亞選手威廉克伯爾（William Chebon CHEBOR），今年要挑戰連霸。
同時，為響應體育署南向推動計畫，今年更首度邀請11名新加坡、泰國、越南等東南亞國家的菁英選手來台參賽，藉由體育交流，將北海岸之美傳回各國。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。