萬金石馬拉松 風雨中開跑

萬金石馬拉松風雨中開跑。（葉德正攝）

萬金石馬拉松在新北市長朱立倫鳴槍後開跑。（葉德正攝）

萬金石馬拉松19日上午6時準時開跑，賽前會場下起不小雨勢，仍澆不熄1萬2000名選手熱情，在新北市長朱立倫一鳴槍，眾人奮力往前衝，盼能獲得好成績。

朱立倫致詞時表示，萬金石馬拉松是台灣之光，已連續3年獲得國際田總銅標籤認證，今年更進一步申請瑩標籤審查，希望能夠更上一層樓，今年活動更西了32名國際精英選手參加，希望藉此建立國內外馬拉松好手的交流平台。

今年除了有視障朋友克服困難參賽，教育局也將高關懷課程「無毒青春，生命加分」融入此次路跑活動，參賽學員全程披著代表反毒意念的紫錐花旗，成為賽場中最具正面能量的焦點。

(中時)