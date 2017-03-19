研究：多養一個小孩多活一年
現代人忙碌晚婚，就算結了婚後也大多忙於工作，再加上萬物皆漲、薪水不漲，生小孩怕累也怕養不起，生育率降低的結果造成社會高齡化，但最近就有研究指出，養一個孩子至少能讓你延壽約一年，年紀越大這種效果就越明顯。
來自瑞典卡羅林斯卡研究所的研究團隊，在取得瑞典多個國家平台的數據後，調查了於1911年至1925年之間出生的70萬名男性和72.5萬名女性，並分析了他們的子女數目、受教育程度、婚姻狀態以及何時死亡。
結果顯示，雖然年紀越大、死亡風險也隨之增加的結果不出預料，但值得留意的是，研究團隊也發現養育孩子能夠減少這樣的風險，60歲沒有後代的男性只能再活約18.4年，而至少有一個孩子的男性，還能多活約20.2年。而對於女性而言，60歲的時候有小孩能夠讓她們多活1.5年，她們原本約能再活23.1，也年增加至24.6年。
隨著年歲的增長，雖然男性得到的待遇普遍較好，但研究人員發現有孩子，似乎有助於男人老年時期的健康。而研究人員也解釋，男性之間差距懸殊的死亡率，可能是因為沒有孩子的男性，受的教育程度通常比有孩子來得低，這點對女性來說則恰恰相反。
不論如何，雖幫助你長壽或短命的原因各有百百種，但透過各方面的點滴累積，就能增加你活更久的可能性。
(中時電子報)
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