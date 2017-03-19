萬金石馬拉松 1萬2千人雨中開跑

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2017新北市萬金石馬拉松19日雨中開跑。(林宋以情攝)

全台唯一國際田總(IAAF)「銅標籤」馬拉松賽事，2017新北市萬金石馬拉松19日雨中開跑。即使賽前一晚就有間歇雨勢，但澆不熄跑者熱情，今年全馬、迷你馬(14公里)、快樂馬(7公里)共計1萬2000名國內外選手參賽，且邀請32位國際馬拉松菁英挑戰賽事紀錄。

邁入第15年的萬金石馬拉松，近3年連續獲國際田總銅標籤認證，新北市萬金石馬拉松今年朝「銀標籤」等級邁進，賽事以銀標籤規格打造，包括全程電視直播，更邀請32名國際好手參賽。

2017新北市萬金石馬拉松19日雨中開跑。(林宋以情攝)

美國「馬拉松先生」國際田總觀察員尚登(Tracy Sundlun)也受邀來台，身為路跑賽事籌辦專家，且身兼國際田總技術委員，可見國際田總對萬金石馬爭取銀標籤重視程度。

(中時電子報)