3月19日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●勞基法惹禍？無本職兼任講師 淡大砍光光200人

又是《勞基法》出包！私立淡江大學法文系兼任講師宋亞克，網路發文指控淡大為節省每年數百萬元勞健保費，將不續聘總數3成，200位「不具本職」的兼任教師。高教工會憂心，淡江只是冰山一角，以全台4萬6千多名兼任教師計算，今年恐將掀起萬名教師「被大屠殺」的失業潮。

●楊泮池不續任 台大校務會議慰留

台大爆出違反學術倫理事件後，許多指控和謠言重創台大聲譽。台大校長楊泮池昨在校務會議中哽咽地說，為避免台大繼續受到誤解和攻擊，6月任期屆滿後將不再續任；但校務會議及學生代表多半力挺並表達慰留之意，校務會議更決議，最遲4月中旬召開臨時校務會議，再討論校長楊泮池不續任案。

●上萬兼任教師 恐丟飯碗

淡江大學解聘200名兼任教師，高教工會批評，這已經非單一個案，過去多次向教育部檢舉，卻未獲得妥善處理，倘若不一同將所有兼任教師列入《勞基法》加以保障，未來恐怕將有1萬多名未具本職的兼任教師遭解聘或不續聘，影響的不只是教師的工作權，還有學生的受教權。

重點要聞

●銬手鍊腳 少年被父當狗拴

竟有這種狠心的父親！宜蘭一名有家暴紀錄的離譜父親，今年1月為了管教14歲的兒子，竟持高爾夫球桿痛毆兒子，還用手銬、鐵鍊把兒當狗拴，兒子遭囚2天，掙脫手銬後不顧生命危險，從2樓攀窗逃跑向阿嬤求救，祖母知情後怒告兒子，並替孫聲請保護令，未料狠父竟嗆「兒子也有動手，我也要聲請保護令！」檢方日前依傷害罪函送狠父，專家痛斥，狠父以羞辱方式囚禁孩子，「他才是需要管教的對象！」

●台大論文風波 楊泮池不續任校長

台灣大學論文造假風暴延燒，在部分爭議論文擔任共同作者的台大校長楊泮池，昨在校務會議中突哽咽宣布不續任校長，是台大創校近90年來，首次有已獲選連任的校長放棄續任，其任期將僅到6月。楊強調自己未違反學術倫理，是為避免台大繼續遭攻擊才有此決定。

●低薪爆肝「只想多領加班費」

台中一名住宅大樓黃姓保全員說，他上日班，清晨6時至晚上6時，月休6天，月薪28K，除收信、巡邏等，還須處理住戶家裡漏水、鄰居飄來菸味、樓上太吵等問題，每天上下班時間得在車道口指揮，常遭路過被擋車主辱罵，只能將委曲往肚子裡吞，另夜班會遇到如住戶發酒瘋、夫妻吵架等狀況，長期日夜顛倒、睡眠不足，身體易出狀況。

重點要聞

●美國、王毅 替「川習會」鋪路

美國國務卿提勒森昨天抵達北京並與大陸國務委員楊潔篪、中共外交部長王毅舉行會談，觸及北韓、台灣、釣魚台、薩德等問題，雙方並為「川習會」鋪路。中美皆認為朝鮮半島局勢已達到危險局面，要共同努力讓北韓放棄核武；但中方仍認為應以對話與外交方式解決。

●42億！水湳會展中心 蔡總統送大禮

蔡英文總統前天到基隆視察時，送給基隆八十億元輕軌大禮。昨天在台中市啟用總統府中部辦公室時，又宣布送給台中市四十二億元，將全額補助台中水湳國際會展中心二期計畫經費。

●前瞻基建接下來…300億大新竹輕軌

民進黨政府陸續公布前瞻基礎建設計畫內容，包括基隆南港輕軌及在台中興建水湳會展中心。根據規劃，「前瞻基礎建設」特別條例將於本周四在行政院會正式通過，接下來會陸續公布全國各地重大建設計畫，包括預算三百億元的「大新竹輕軌路網計畫」等。

重點要聞

●拚經濟 4千億軌道工程扮火車頭

為全力拚經濟以提振台灣景氣，行政院長林全將於本週四行政院院會後親自召開記者會，說明總預算不超過一兆元的「前瞻基礎建設計劃」特別條例與特別預算案，其中最大宗即是廿多項軌道基礎工程建設，總經費超過四千億元，盼能成為帶動內需的火車頭。

●玻利維亞原民 全球「心」最好

美國研究人員十七日指出，玻利維亞的亞馬遜「奇美內」族（Tsimane）原住民有著全世界最強健的心臟。發表在醫學期刊「刺胳針」的研究指出，四十至九十四歲的奇美內人中，十個有近九個沒有罹患心臟病的風險。研究人員認為，該原住民只求維生的生活方式是其動脈硬化程度全球最低的主因。

●變形工時 總統：企業可彈性排班

台中磐石會十八日舉行新舊會長交接，卸任會長鄭森煤向總統蔡英文建議，一個月四十六小時加班上限應拉長，也希望一例一休能夠有三年緩衝期，讓企業加速自動化。蔡英文回應，勞基法有很多彈性條文可對工時有比較彈性的排法，呼籲企業界與勞動部、勞工坐下來討論，最後結果一定會三贏。

(中時電子報)