春天後母臉 吳德榮：下周天氣一日一變
俗語：「春天後母臉」，形容春天的天氣變化莫測。氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，未來一周天氣系統變化快速，冷、暖、晴、雨交替頻繁，「乍暖還寒」幾乎是一日一變，提醒民眾特別注意衣著保暖調適。
吳德榮指出，華南雲系正在東移，北部昨夜開始下雨，雨勢並不會很大，但仍會帶來大範圍的降雨；今天降雨機率北部、中部都很高，南部比較降低，氣溫是會較昨天稍轉涼的。明天天氣好轉、回暖，氣溫大幅回升，東半部仍有局部短暫雨。周二東北風南下，有冷空氣，氣溫變化幅度大；水氣不多，迎風面北部、東半部有局部雨。
吳德榮表示，據最新(18日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，明(20)日天氣好轉、回暖，氣溫大幅回升，東半部仍有局部短暫雨；週二(21日丿東北風南下，有冷空氣，氣溫變化幅度大；水氣不多，迎風面北部、東半部有局部雨。週三(22日)天氣再好轉、回暖。週四 (23日)另外一波東北風，氣溫明顯下降；這波水氣較多，天氣再轉變，降雨範圍及雨勢都比較大。下週五(24日)天氣又再好轉、氣溫回升。下週六(25日)至週 (26)日又另外一波冷空氣影響，天氣又再變。
吳德榮指出，春天天氣屬每天都在變的「短波」天氣，預報的「不確定性」相對比「長波的型態」高，天氣變化近乎一日一變的特性，模式模擬也可以很準確的掌握到，是很值得應用、參考的。
(中時電子報)
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