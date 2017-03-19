印地安泉賽 詹詠然、辛吉絲女雙封后
睽違10年，詹詠然重返印地安泉賽女雙冠軍戰，搭檔「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)，19日以直落二7比6(4)、6比2拍落捷克組合荷拉迪卡(Lucie Hradecka)／辛西雅可娃(Katerina Siniakova)，捧起兩人合拍首冠。
詹詠然上回打入印地安泉決賽，已經是2007年搭檔莊佳容，可惜最終敗給大會頭號種子飲恨。19日「辛然配」與捷克組合，首盤就形成破發大戰，「辛然配」一度陷入1比3落後，但詹詠然／辛吉絲隨後穩紮穩打，3比4後連續5局雙方互破，鏖戰至搶七決勝局。搶七詹詠然／辛吉絲3比3後掌握關鍵連下3分，第2個盤末點穩穩把握，7比6(4)拿下首盤。
「辛然配」次盤同樣上演逆轉戲碼，雖然開賽被破發，但自0比2後逆勢連拿5局，反倒取得5比2領先，第8局辛吉絲發球局，「辛然配」連拿3分，詹詠然俐落網前截擊，笑納年度第2冠，詹詠然高興振臂歡呼，與辛吉絲擁抱。
這是詹詠然與辛吉絲女雙搭檔首冠，也是詹詠然繼2008年羅馬賽、2015年辛辛那堤網賽以及去年杜哈網賽後，詹詠然WTA最高等級巡迴賽生涯第4冠。
(中時電子報)
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