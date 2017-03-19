搖滾傳奇查克貝瑞辭世 享壽90

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美國密蘇里州警方表示，搖滾傳奇查克貝瑞（Chuck Berry）今天辭世，享壽90歲。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，密蘇里州聖查爾斯郡（St. Charles County）警方表示，這位吉他手和歌手於午餐時間被發現無任何反應。

報導稱，查克貝瑞長達70年音樂生涯中創作出一連串熱門歌曲，包括經典作品「Roll Over Beethoven」和「Johnny B. Goode」等，協助形塑搖滾音樂的類型。

查克貝瑞於1984年獲頒葛萊美（Grammy）終身成就獎，並於1986年成為首批入選搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）的音樂人之一。1060319

(中央社)