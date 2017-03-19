北韓成功測試高推力引擎 金正恩喊讚

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北韓國營媒體今天表示，北韓已在東倉里火箭發射場測試新研發的高推力引擎。報導說，領導人金正恩宣布，這項成功的測試形同國家火箭產業的「全新誕生」。

路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）表示，這具引擎將有助於北韓達成世界級衛星發射能力，暗示這具引擎可能是用作遠程飛彈的新型火箭引擎。（譯者：中央社周莉芳）1060319

(中央社)