WBC》波多黎各不留情 敲17安送委國全敗
波多黎各接連撂倒美國大軍跟多明尼加，挾著2連勝氣勢，19日第二輪最後一戰碰上已遭淘汰的委內瑞拉，仍毫不留情的展現強大火力，前8局就豪取9分領先，9上4棒瓦格斯(Kennys Vargas)再轟出一發2分彈送委國當餞別禮，終場波多黎各13比2勝出，以全勝之姿晉級經典賽四強。
這場無關晉級與否的一戰，波多黎各打來輕鬆寫意，包括莫里納(Yadier Molina)、拜耶茲(Javier Baez)等主力都沒上場，但前5局仍取得3分領先；不只打線夠力，先發投手、效力光芒的24歲小將迪里昂(Jose De Leon)也有精采演出，他主投2.2局挨3安，另還有5次三振，沒失掉任何分數。
在迪里昂下場後，波多黎各用4名投手接力上陣，僅第三任投手布爾戈斯(Hiram Burgos)於6上挨歐多爾(Rougned Odor)一記2分炮，其他局皆完美壓制。而波多黎各打線更是毫不留情，第6到第9局局局得分，打得委國潰不成軍，最終以11分之差，輕鬆收下比賽勝利，也讓委國第二輪難堪的以複賽全敗收場。
(中時電子報)
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