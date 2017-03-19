吳德榮：有雨稍涼 20日好轉大幅回暖

氣象專家吳德榮表示，今北部下雨，雨勢不會很大，但仍會帶來大範圍的降雨；降雨機率北部、中部都很高，南部比較降低；明天（20日）天氣好轉、回暖，氣溫大幅回升。

吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，華南雲系正在東移，儘管層狀雲降雨，雨勢並不會很大，但仍會帶來大範圍的降雨，有降雨的地區，氣溫會稍轉涼；降雨機率北部、中部都很高，南部比較降低；明日天氣好轉、回暖，氣溫大幅回升，東半部仍有局部短暫雨。

週二(21日）東北風南下，有冷空氣，氣溫變化幅度大；水氣不多，迎風面北部、東半部有局部雨。週三(22日)天氣再好轉、回暖。週四 (23日)另外一波東北風，氣溫明顯下降；這波水氣較多，天氣再轉變，降雨範圍及雨勢都比較大。

週五(24日)天氣又好轉、氣溫回升。週六(25日)至下週日 (26日)另外一波冷空氣影響，天氣又變。

模擬資料顯示，未來一週是短波天氣系統變化的特性，移動快速，冷、暖、晴、雨交替頻繁，「乍暖還寒」幾乎是「一日一變」，要特別注意調適。1060319

(中央社)