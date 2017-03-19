畢業季將至 大學為學生謀頭路

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大學畢業季即將到來，各大專校院紛紛舉辦校園徵才、就業博覽會等，為學生謀頭路，甚至把戰場延伸至大三，舉辦「實習博覽會」，增加學生提前「被訂走」的機會。

台灣大學日前舉辦校園徵才，規模號稱是歷年之冠，共有275家企業提供超過2萬的職缺。學校還舉辦「產業趨勢展」，邀請首屈一指的企業人士，大談未來人才發展趨勢。

台北科技大學不甘示弱，日前舉辦的企業徵才博覽會，也吸引110家企業參與。另外為落實技職體系實用精神，也全面規定校外實習為畢業門檻。

無獨有偶，台北城市科技大學也大力鼓勵學生預先實習，近日還特別針對大三學生舉辦「三心三贏實習搶先訂博覽會」，邀請38家企業、提供155個實習機會。

城市科大指出，廠商提供的實習機會經嚴格把官，至少需開出新台幣2萬2000元以上的津貼。大三學生可以自行挑選有興趣的產業，應用大學中學到的理論，如果表現良好，還有機會提早被企業延攬。1060319

(中央社)