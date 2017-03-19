春天壯遊去 邀青年北探海域中騎鐵馬

春遊何處去，青年署表示，全國有49個青年壯遊點，青年可以到北部探索海域生態，也可到中部騎鐵馬，體驗客家風情，或到東部走訪山林，與大自然共處。

為了讓青年認識鄉土，行遍台灣，教育部青年發展署表示，全國各地共建置49個青年壯遊點，隨時可作為青年深度學習的入門點，青年可以提早規劃春假，展露自己的壯遊基因。

每個壯遊點都有其特色及豐富的在地故事，青年署指出，北部的基隆海都壯遊點，由在地達人帶領青年深度探索最美的海岸火車站－深澳支線鐵路八斗子站，穿草鞋到潮間帶觀察海洋生物，拜訪長潭里漁港了解各種漁具及捕魚方法；八斗子則有豐富的陸域及海域生態環境暨教育資源，充滿著各樣新奇事物，適合年輕人探索認識海洋。

另外，北部還可以到台北八煙壯遊點，參加漁路古道八煙攝影祭，運用鏡頭捕捉春天的容顏，或是到新竹鹿寮坑壯遊點，認識在地豐富的客家文化，協助進行友善環境農林耕作，透過社區自製改良土改善土壤環境並以友善環境方式耕作，創造人與自然互利共生的理想。

青年署表示，中部有台中石岡壯遊點，可以騎著單車追風，到這裡青年可以騎鐵馬，來趟音樂壯遊，感受客家故鄉的濃濃情懷；東部可到座落於海岸山脈山腳下的吉拉米代部落，這個擁有風貌秀麗的小天祥峽谷，被喻為台灣最美的百年水圳，也是花東縱谷的桃花源，在此可體驗阿美族山林智慧、野菜文化，感受人群與大地共處。

青年署指出，民國98年開始推動青年壯遊點計畫，鼓勵青年以多元方式認識鄉土、行遍台灣，至今已辦理2568梯次活動，超過4萬8000人參加，只要是15至30歲青年都可報名參加壯遊活動，詳情可參考「壯遊體驗學習網」（http://youthtravel.tw）。1060319

(中央社)