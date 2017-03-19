瑞士羽球公開賽 台將遭逆轉無緣爭冠
台灣羽球好手王子維今天凌晨在瑞士羽賽男單遭逆轉，陳宏麟與王齊麟的組合也在男雙遭逆，兩組台將吞敗後在4強止步，無緣爭奪本次賽事冠軍。
世羽聯（BWF）黃金大獎賽等級（Grand Prix Gold）總獎金12萬美元（約新台幣366萬元）的瑞士羽球公開賽（YONEX Swiss Open 2017），當地時間14日起在瑞士的巴塞爾市（Basel）進行。
王子維在男單4強戰以21比18、17比21、15比21遭剛在全英公開賽（YONEX All England Open）拿下亞軍的中國大陸選手石宇奇逆轉，吞敗後無緣晉級決賽。
陳宏麟與王齊麟的組合則是在男雙以21比17、15比21、18比21遭大會男雙頭號種子，中國大陸選手柴?與洪煒的組合逆轉吞敗，同樣無緣爭冠。1060319
(中央社)
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