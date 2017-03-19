48歲王馨平中門大開秀美胸 再碰舊愛不尷尬

王馨平罕見曬美胸，性感模樣令人驚艷。(圖／翻攝自東網)

王馨平同台舊愛鄭嘉穎不尷尬。(圖／翻攝自東網)

48歲女星王馨平唱紅《別問我是誰》，雖已淡出螢光幕多年，不過五、六級生對她應不陌生，18日她出席慈善節目時，穿上中空裝，罕見曬出美胸，讓觀眾都看傻了眼。

王馨平一改氣質形象，罕見以性感模樣示人，穿上「中門大開」到肚臍的上衣，曬出完美胸型，讓人驚艷她48歲，身材仍保持得宜，笑喊：「「太久沒有性感亮相，大家都忘了我可以性感囉，開玩笑的。」她透露為了這次節目，所以特地請設計師朋友量身訂做。

因為這次同台的還有舊愛鄭嘉穎和他的現任女友陳凱琳，所以外界猜測她是不是不想輸人，才會罕見放風巨乳。而她被問到和鄭嘉穎同台會不會尷尬？她也大方說有跟陳凱琳打招呼，不會尷尬，並表示和鄭嘉穎那段情已過去，大家都活在當下，不會去想了。

王馨平出身演藝世家，父親是王羽，母親則為已故女星林翠，她與劉小慧、黎瑞恩、湯寶如、周慧敏、關淑怡、陳慧嫻並稱「寶麗金七小花」，和鄭嘉穎交往6年，因父親高調反對而分開，最後嫁給任職金融界的男友李家輝，婚後漸漸退出娛樂圈，近年來才復出。

(中時電子報)