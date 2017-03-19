詹詠然配辛吉絲 挑戰印地安泉女雙冠軍

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台灣網球女將詹詠然搭配「瑞士公主」辛吉絲，今天挑戰印地安泉公開賽女雙冠軍杯，戰況激烈首盤就戰到搶7，還好「辛然配」技高一籌勝出，7比6先聲奪人。

這場比賽開局，對手非種子的捷克組合哈爾德卡（Lucie Hradecka）與斯尼科娃（Katerina Siniakova）先馳得點，詹詠然與辛吉絲（Martina Hingis）曾2比4落後。

不過辛然配韌性十足，幾次漂亮的網前截擊，加上對方回擊出界，已慢慢追上失分，搶7沉穩應戰，終於7比6拿下首盤，目前比賽仍在進行中。1060319

(中央社)