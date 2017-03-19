高雄市長民進黨黨內初選惡鬥 劉世芳：終將風平浪靜
高雄市長陳菊18日帶領民眾植樹，坦言對最近民進黨市長初選、各參選人之間惡鬥「覺得很煩」，同樣也參加這場植樹活動的劉世芳，今天凌晨則在臉書表示，指涉、謠言或惡意中傷，都是市民不樂見的現象，只要浪頭過了，最終會風平浪靜、水到渠成。
劉世芳昨天和高雄市長陳菊、中油董事長陳金德一起出席梓官區植樹活動，她表示，樹苗長大成蔭需要5年、10年歲月，如同許多市政建設與國政改革一般，改變雖非一朝一夕可以觀出，但對未來世世代代的影響著實不在言下，就像陳菊市長與市府團隊，不斷努力希望替高雄奠下百年發展的基礎、爭取更多蓄勢待發機會。
她說，最近這段時間，誰能替未來高雄承擔更大責任，引來很多討論、關心，代表大家對高雄發展期待很高，「但，無謂引來的一些風波，甚至是指涉、謠言，更或是惡意中傷，不只是陳菊市長不願見到，更是廣大市民朋友不樂見的現象」。
劉世芳強調，這幾年有幸參與市府團隊，走過許多不順遂的時光，有些挑戰帶來壓力，有些更是挫敗，但在城市發展競爭的浪頭上，沒有遲疑與懼怕的時間空間，「許多時候，心中拿定，這些，是市民要的，做就對了！撐住….浪頭過了，往往也證明，只要團隊的努力與市民的需要，是一致、是吻合的…大家不管意見多紛亂，最終，總會風平浪靜、水到渠成….」。
(中時)
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