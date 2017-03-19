金正恩宣稱擁有發射新火箭核心技術
北韓官方媒體中央通信社和「中央放送」今天報導，北韓勞動黨委員長金正恩18日參觀新型高功率火箭發動機地上點火試驗，並宣稱試驗成功，讓全世界看到北韓具備技術能力。
南韓聯合新聞通訊社今天引述北韓媒體報導，金正恩在接到關於新型大功率火箭發動機製作情況的報告，即往西海衛星發射場，以瞭解地上點火試驗準備情況。
報導指出，美國國務卿提勒森訪問日本、南韓及中國大陸，對北韓作出高強度施壓警告後，北韓官媒公開金正恩參觀火箭發動機地上點火試驗，凸顯北韓在研發發射長程飛彈和衛星火箭所需的核心技術。
北韓官媒報導，金正恩對試驗結果表示滿意，並宣稱此次試驗成功，讓全世界看到北韓具備技術能力，具有重大歷史性意義。
北韓勞動黨中央委員會第一副部長李炳哲、勞動黨軍需工業部副部長金正植等黨中央委工作人員，以及火箭研究領域的科學家和技術人員隨行金正恩參觀現場。1060319
(中央社)
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