新秘境舊時情 鳳坑重建朴樹林

新竹縣新豐鳳坑村有上百棵朴樹，但隱而不顯，經過7位社區規劃師打造，歷經三個月的整地、植栽後成了「朴樹林公園」，成為竹縣攝影新秘境。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年3月19日

新竹縣新豐鳳坑村有上百棵朴樹，但隱而不顯，經過7位社區規劃師打造，歷經三個月的整地、植栽後成了「朴樹林公園」，成為竹縣攝影新秘境。（新竹縣政府提供） 中央社記者魯鋼駿傳真 106年3月19日

新竹縣新豐鳳坑村有上百棵朴樹，但隱而不顯，經過7位社區規劃師打造，歷經三個月的整地、植栽後成了「朴樹林公園」，成為竹縣攝影新秘境。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年3月19日

新竹縣新豐鳳坑村有上百棵朴樹，但卻隱而不顯，社區7位規劃師不忍，決定重新打造，歷經三個月的整地、植栽後成了「朴樹林公園」，成為竹縣攝影新秘境。

新豐鄉鳳坑村是全台朴樹林最多、最密集的村落，去年冬天以前，朴樹與雜草共生，顯不出珍貴，村民不忍百年老樹就此消沉，鳳坑社區7位規劃師於是向縣政府提計劃，要改造重建朴樹林，找回鳳坑舊時情。

規劃師歷經近3個月的整地、植栽後，打造成「朴樹林公園」。其中，夫妻檔社區規劃師姜政焜與呂曉婷，老家就住在鳳坑，讓鳳坑回春是這對年輕夫婦的心願。

姜政焜說，鳳坑村上百年的朴樹有20多棵，10年以上的有80多棵，受到新竹東北季風的影響，當地的朴樹生長方向比較彎曲，有種淒涼之美。

呂曉婷則說，鳳坑村民不是漁民就是養鴨戶，平常大家各過各的生活，比較沒有交集，在「朴樹林公園」整地期間，小孩、長輩都會出來關心進度，無形凝聚村民的心，耆老們在此傳遞生活知識，而小孩也從中知道阿公、阿婆以前的精彩老故事。

縣府交通旅遊處表示，鳳坑社規師團隊從民國104年開始，參加新竹縣社區規劃師駐地操作計畫，以回復鳳坑居民舊時記憶，為改善社區空間的方向；隔年，同樣以陪伴居民成長的朴樹林區為提案方向，獲得肯定，並開始執行計畫。

歷經數個月的整地、植栽後，將原本雜草叢生，居民無法進入的空間，變成大小孩子都可在這遊戲的朴樹公園，除了7位社區規劃師團隊，還有環保酵素協會、新豐青工會與鳳坑村當地居民近60位居民，也投入打造新的公園的行列。

縣府指出，重建計畫以社區自主雇工購料的形式，分頭修復公園內的涼亭及綠美化，讓已經荒廢許久的朴樹公園，再次成為社區居民休憩、玩耍的空間。

後續也將繼續邀請樹木醫生前來，為矗立於鳳坑百年以上的朴樹林診斷，並針對生病的朴樹進行救治，讓朴樹林能夠繼續守護鳳坑，陪伴鳳坑的孩子長大。1060319

(中央社)