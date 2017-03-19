鼓勵退休師回校園 偏鄉推教學換宿

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許多中小學退休教師都還很年輕，擁有豐富經驗和教學熱忱。教育部推出「教學換宿」計畫，鼓勵退休教師和教學志工到偏遠學校教學，今年共有27校開放報名。

「教學換宿」是由學校依據在地特色、師資需求，和教學志工一同規劃一學期的課程，服務範圍可包括補救教學、課後照顧、社團指導、藝能活動等。參與的偏鄉學校提供免費住宿，讓志工可以安心留在當地，順便體驗人生。

教育部指出，教學換宿的媒合對象是退休教師，或是具教學專長的志工。參與者無償協助偏鄉教學，學校則提供免費住宿。這項計畫於民國104年推動，目前已為10所偏鄉小校，招募到54位志工。

教育部已於「鹿樂平台」公布職缺，服務地點涵蓋全台各地，也包括離島地區，相關資訊可參考教育部網站。1060319

(中央社)