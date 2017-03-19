談共諜活動 綠委王定宇：北京試圖製造動亂
近期的陸生共諜案引發社會對大陸滲透的恐慌，《保防法》、《反滲透法》話題也在同時被炒作的沸沸揚揚。對此，民進黨立委王定宇指出，陸生只是冰山一角而已，現在也有商人共諜、學者共諜，他們已潛伏在台灣各角落。
王定宇接受英媒BBC採訪，表示自己掌握一份「秘密」且不能透露的消息來源，內容是關於中國大陸在台灣進行情報工作的狀況。他說：「北京在台灣的情報工作耗資達數百萬美元，為的就是在台灣社會內製造混亂。」
王定宇進一步說：「共諜現已潛伏在台灣各角落，他們偽裝成學術人士或商務人士，抑或是以大陸新娘的身份過來。這些人進行滲透後，即招募我國防、軍事、情報、行政機關的公務員為其工作。」
王定宇強調：「中國大陸之目的不僅是情搜，更要在台灣製造動亂！由於台灣環境自由開放，在言論自由的保護下製造動亂，根本搞不清敵人是誰？」
他也表示，大陸對台灣的情報工作投入，自民進黨重返執政後便不斷加強。與此同時，大陸還恢復先前的外交方針，試圖在國際上孤立台灣。
(中時電子報)
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