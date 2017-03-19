杜特蒂訪緬甸 將會翁山蘇姬
菲律賓總統杜特蒂今天起將對緬甸進行2天官方訪問，預料將與翁山蘇姬及軍方高層等會面，討論菲緬合作事宜。
馬拉坎南宮在1份聲明中說，杜特蒂下午2時將從納卯市啟程飛往緬甸，他將與緬甸總統廷覺、緬甸國家顧問翁山蘇姬、緬甸武裝部隊總司令敏昂萊等人會面，討論如何加強兩國在各領域的關係。
緬甸是東南亞國家協會所有會員國當中，唯一杜特蒂尚未訪問過的國家。
杜特蒂將與旅緬菲僑會面，在去年的海外通訊投票中，杜特蒂取得旅緬菲僑約56%的選票。
今年適逢菲緬建交60週年，2013年雙方簽署免簽證協議，去年菲律賓是緬甸第16大投資來源，最近菲律賓的奎松市剛與仰光締結姐妹市關係。
馬拉坎南宮說，雙邊關係逐年加強，目前菲律賓對緬甸最大出口項目是藥品，而緬甸對菲最大出口項目為農業產品，杜特蒂將見證兩國簽署糧食安全暨農業合作備忘錄。
杜特蒂將於21日至22日轉往泰國，繼續進行東南亞國家協會「友好之旅」。1060319
(中央社)
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