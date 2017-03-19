空氣品質糟 中南部多測站達紅害

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環保署提醒，中南部地區多個測站空氣品質指標(AQI)達紅色警示，即對所有族群不健康，民眾宜減少在戶外活動。

據行政院環境保護署空氣品質監測網，截至上午8時35分，中南部地區包括大里、彰化、南投、竹山、崙背、斗六、嘉義、新港、新營、善化、安南、臺南、橋頭、鳳山、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港、潮州、屏東等測站達紅色警示（紅害）等級。

達紅色警示地區，環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率。1060319

(中央社)