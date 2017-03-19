《全球星期人物》驕縱拖垮朴槿惠 鄭維羅的奇幻人生

圖為鄭維羅今年1月2日在丹麥出庭後，由當地警方羈押的資料照。（圖/美聯社）

圖為鄭維羅1月2日出庭後，在丹麥北方城市阿爾堡（Aalborg）受警方羈押的資料照。（圖/美聯社）

因不當靠母親崔順實與韓國前總統朴槿惠的親密關係，進入梨花女子大學就讀，而引發韓國閨密干政風暴的鄭維羅，雖然遠走丹麥以求自保，但在韓國的不斷要求下，丹麥檢方17日已決定，要將她引渡回國。

不過，20歲的鄭維羅透過律師表示，由於擔心返國後的人身安全，將提出抗告，將要求丹麥提供政治庇護。

恃寵而驕的崔順實似乎不曾想到，對女兒鄭維羅的溺愛，竟會引發政治風暴，導致韓國第一位女總統受彈劾下台。

40年前，韓國第一夫人陸英修，也就是朴槿惠的母親遇刺身亡後，崔順實的父親崔太敏便藉陸英修托夢，要求他照顧女兒，與朴建立了密切關係，而崔順實更稱年長4歲的朴為姊姊，發展出深厚的閨密關係，得以予取予求。

而閨密干政案會爆發，主要的引爆點，還是鄭維羅。在崔順實安排下，鄭維羅2014年以亞運馬術比賽盛裝舞步賽團體金牌資格，進入梨花女子大學就讀，但該校從來都沒有以相關特長入學的規定，她又經常曠課。

據韓國媒體報導，鄭維羅進大學前其實已懷孕，並於2015年6月生下兒子，因此入學後的第一學期幾乎沒去上課。而《東亞日報》則稱，鄭維羅同年12月12日，在德國與騎馬時認識的申姓男友結婚。

由於她3月入學後，起碼有一個學期沒有上過一節課，還要教授偽造成績，以保她不被退學，態度囂張引起校內學生憤怒抗議，以致她「走後門」的事在10月中被韓國媒體揭穿，而校長也被迫辭職。

鄭維羅去年10月已被梨花女子大學退學，上周三她的高中母校清潭高中也宣布，由於她的出勤與成績不符規定，因而取消她的高中畢業資格，使她從就讀菁英大學的馬術明星，淪為僅剩國中學歷的通緝犯。

就在鄭維羅走後門事件鬧得沸沸揚揚時，韓國JTBC電視台深入追查，結果循線在崔順實的舊辦公室尋獲她使用的平板電腦，發現裡面除了有朴槿惠政府的機密文件，還有崔順實的自拍，而證實了閨密干政的種種指控。

隨著案情愈滾愈大，後來又爆出崔順實利用與朴槿惠的關係，向三星等53家大企業施壓斂財，要對方捐款給她主導的基金會，讓身為馬術選手的鄭維羅從中受益。

而鄭維羅2016年4月休學後，便以接受馬術訓練為名遠走德國，接著又跑到丹麥。韓國警方在聲明中說，她是非法居留丹麥北方城市阿爾堡（Aalborg）時，為當地警方所逮捕。聲明說，根據丹麥警方通報，他們共羈押了4個人，其中包括鄭維羅，還有一名2015年出生的幼兒。

而據《韓國時報》（The Korea Times）報導，她在逃離德國前，將超過10隻寵物棄置住處。

據稱鄭維羅跑到法蘭克福南方約140公里的卡爾斯魯厄（Karlsruhe），從2016年11月底到12月初，下榻於當地豪華旅館。不過，為了避免引起注意，她並未攜帶10隻大型狗與一隻寵物貓。

鄭維羅酷愛動物，為了心愛的貓狗，先前特別整修了位於法蘭克福的雙層豪宅。諷刺的是，朴槿惠閨密案的關鍵證人會出面作證，證實崔順實干政，正與鄭維羅的寵物狗有關。

崔順實的前男伴高永泰，也就是崔在德國空頭公司的前負責人說，崔順實要他暫時照顧鄭維羅的一隻狗，但他為了打高爾夫，把狗留在家裡幾小時。結果崔順實發現後暴怒，以沒人性的方式對待他，雙方大吵一架，以致關係出現嚴重裂痕，也促使他前往韓國國會作證。

而41歲的前西洋劍國手高永泰是亞運金牌得主，據稱跟崔順實交好時，身為兼職牛郎。

(中時電子報)